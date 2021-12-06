Защитник киевского «Динамо» Кендзера пропустит матч с «Бенфикой» из-за коронавируса
17:46
Защитник «Динамо» (Киев) Томаш Кендзера не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает Meta-ratings.com.ua. Он сдал положительный тест на коронавирус.
Киевляне уже назвали состав делегации на матч в Лиссабоне. Поляка нет в списке игроков. Также он пропустит заключительный перед зимним перерывом матч УПЛ против «Зари».
Матч «Бенфика» — «Динамо» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю