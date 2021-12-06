Защитник киевского «Динамо» Кендзера пропустит матч с «Бенфикой» из-за коронавируса

Защитник «Динамо» (Киев) Томаш Кендзера не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает Meta-ratings.com.ua. Он сдал положительный тест на коронавирус.

Киевляне уже назвали состав делегации на матч в Лиссабоне. Поляка нет в списке игроков. Также он пропустит заключительный перед зимним перерывом матч УПЛ против «Зари».

Матч «Бенфика» — «Динамо» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.