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Защитник киевского «Динамо» Кендзера пропустит матч с «Бенфикой» из-за коронавируса

17:46
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Защитник «Динамо» (Киев) Томаш Кендзера не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает Meta-ratings.com.ua. Он сдал положительный тест на коронавирус.

Киевляне уже назвали состав делегации на матч в Лиссабоне. Поляка нет в списке игроков. Также он пропустит заключительный перед зимним перерывом матч УПЛ против «Зари».

Матч «Бенфика» — «Динамо» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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