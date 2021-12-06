Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы
17:12
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Как сообщает в своем Twitter журналист Daily Mail Джек Гофэн, бразилец не успел восстановиться после травмы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
Также тренер сообщил, что в матче примет участие Кевин Де Брейне. Он пока не знает, сколько минут сможет сыграть бельгиец.
Матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится 7 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
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