Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Как сообщает в своем Twitter журналист Daily Mail Джек Гофэн, бразилец не успел восстановиться после травмы. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Также тренер сообщил, что в матче примет участие Кевин Де Брейне. Он пока не знает, сколько минут сможет сыграть бельгиец.

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Сити» состоится 7 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.