Хосеп Гвардиола: «Хотим обыграть «Лейпциг» из уважения к нему»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«4-5 молодых игроков отправились с нами на матч, - цитирует Гвардиолу официальный Twitter клуба. – Завтра мы определимся с составом. Кевин (Де Брейне – прим. «СЭ») перенес коронавирус. Он прибавляет в физических кондициях, но после коронавируса игроки чувствуют себя опустошенными. Посмотрим, сколько минут он сможет сыграть завтра.

Конечно, ребята, которые завтра сыграют, хотят победить. Из уважения к «Лейпцигу», а также к «Брюгге» и «ПСЖ». Мы хотим прибавлять. Мы знаем, что можем быть еще лучше и точно знаем, в чем именно. Это большая возможность для нас.

Я очень уважаю ту работу, которую проделали представители «Ред Булла». Думаю, что «Лейпциг» будет агрессивным. Нас будут прессинговать. Мы должны играть с большим количеством касаний, иначе мы не сможем выдержать тем, в котором они любят играть».

Матч «Лейпциг» - «Манчестер Сити» состоится 7 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.