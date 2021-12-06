Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Хосеп Гвардиола: «Хотим обыграть «Лейпциг» из уважения к нему»

18:05
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«4-5 молодых игроков отправились с нами на матч, - цитирует Гвардиолу официальный Twitter клуба. – Завтра мы определимся с составом. Кевин (Де Брейне – прим. «СЭ») перенес коронавирус. Он прибавляет в физических кондициях, но после коронавируса игроки чувствуют себя опустошенными. Посмотрим, сколько минут он сможет сыграть завтра.

Конечно, ребята, которые завтра сыграют, хотят победить. Из уважения к «Лейпцигу», а также к «Брюгге» и «ПСЖ». Мы хотим прибавлять. Мы знаем, что можем быть еще лучше и точно знаем, в чем именно. Это большая возможность для нас.

Я очень уважаю ту работу, которую проделали представители «Ред Булла». Думаю, что «Лейпциг» будет агрессивным. Нас будут прессинговать. Мы должны играть с большим количеством касаний, иначе мы не сможем выдержать тем, в котором они любят играть».

Матч «Лейпциг» - «Манчестер Сити» состоится 7 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Состояние Маска уменьшилось на $15,2 млрд после падения акций Tesla
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры