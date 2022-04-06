Савич: «У «Атлетико» есть неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. В Мадриде будет совершенно другая игра»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы расстроены, — приводит слова Савича официальный сайт УЕФА. — У нас была задача победить. Считаю, что мы очень хорошо оборонялись, но в один момент потеряли концентрацию, чем они воспользовались. Когда ты обороняешься в низком блоке, то очень сложно выбегать в контратаки. У «Атлетико» есть целая неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. В Мадриде будет совершенно другая игра».

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Единственный гол в игре на 70-й минуте забил де Брейне.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.