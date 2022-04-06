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Кондогбья: «Атлетико» соблюдал план на игру, но «Манчестер Сити» был очень хорош»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Жоффре Кондогбья подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы изучим этот матч. Мы соблюдали план на игру, но они были очень хороши. Они засыпают вас цифрами и действительно знают, как хорошо использовать мяч. На «Метрополитано» будет другая игра. Мы изучим, что у нас получилось хорошо, постараемся все улучшить и приложим все усилия, чтобы пройти квалификацию на глазах наших болельщиков», — приводит слова Кондогбья официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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