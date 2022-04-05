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Защитник «Атлетико» Васс: «Де Брейне — лучший игрок «Манчестер Сити». Считаю его совершенным полузащитником»

Защитник «Атлетико» Васс назвал де Брейне лучшим игроком «Манчестер Сити»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Атлетико» Даниэль Васс поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире, — приводит слова Васса AS. — У них отличные игроки. Это команда, которая играет очень хорошо. «Атлетико» и Манчесте Сити» — две отличные команды, которые сойдутся друг против друга. Все возможно».

Защитник ответил на вопрос о том, кого из игроков английского клуба он бы выделил.

«Де Брейне — лучший игрок «Манчестер Сити». На данный момент это лучший полузащитник в мире. Он очень хороший игрок. В нем есть все. Я несколько раз играл против него, когда сборная Дании встречалась с командой Бельгии. Считаю его совершенным центральным полузащитником», — сказал он.

Встреча «Атлетико» с «Манчестер Сити» состоится сегодня, 5 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/04/champions/1649068964_666853.html
Кевин де Брейне
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