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Бензема поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Карим Бензема прокомментировал предстоящий матч «Реала» с «Челси» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси». Он считает, что в этой встрече нет фаворита.

«Посмотрите на матчи против «ПСЖ». Думаю, в первой игре мы были фаворитами, а во второй парижане превратились в ультра-фаворитов», — цитирует Бензема L'Equipe.

В этом сезоне Лиги чемпионов 34-летний Бензема забил 8 голов в семи матчах.

Матч «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра пройдет 12 апреля.

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