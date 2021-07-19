Супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Спартак» за попадание в групповой этап сыграет против «Бенфики».

«Я очень ждала «Селтик». В прошлый раз «Спартак» обидно проиграл в серии пенальти. Было бы круто закрыть этот гештальт и пройти эту команду, учитывая интересную историю отца Ларссона. Это было бы очень интересно обыграть с медийной точки зрения.

Очень рада, что не достался «Монако». Понятно, что без Мбаппе это не тот «Монако», но все равно это сильная команда. Если честно, вообще никак не хотелось бы лететь в августе в «Монако»

«Бенфика» — это самый легкий соперник для тренера. Он лучше всех знает эту команду. Ему даже не надо специально готовиться к ней. Есть очень высокие шансы пройти», — сказала Салихова.

Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год. Матчи пройдут 3-4 и 10 августа. Первая встреча команд состоится в Москве, ответная — в Лиссабоне.