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Газзаев: «У «Спартака» есть хорошая возможность войти в групповой этап Лиги чемпионов»

13:54
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива Валерия Газзаева.
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Знаменитый тренер Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«У «Спартака» есть хорошие возможности в игре с «Бенфикой», — сказал Газзаев «СЭ». — Тем более, что Руй Витория 4 года работал в этой команде. Наверняка у него есть козыри, которые помогут «Спартаку» пройти в следующий этап. Мы видим, что красно-белые провели очень активную подготовку. В контрольных играх была заметна работа опытного тренера. Конечно, эти игры не могут сравниваться с официальными, но тем не менее идет подготовка».

Газзаев также считает, что тренер красно-белых Руй Витория изменил манеру игры «Спартака».

«Сейчас «Спартак» играет в другом стиле: много атакуют, очень активно ведут оборонительные действия. «Спартак» играет в современной манере с большим количеством прессинга. Команда очень хорошо подготовлена физически и тактически. Изменилась структура игры — больше контроля мяча. Это все влияние нового тренера. Мне кажется, что все эти изменения и сам факт того, что Руй Витория очень хорошо знает «Бенфику», дадут «Спартаку» хорошую возможность войти в групповой этап Лиги чемпионов», — добавил Газзаев.

Ранее, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка раунда квалификации ЛЧ. Матчи третьего отборочного раунда турнира пройдут 3-4 и 10 августа.

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