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Червиченко: «У «Ювентуса» кризис, «Зенит» может попробовать их обыграть»

Червиченко поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Ювентус» — «Зенит»
18:54
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Зенит» в последних двух матчах выглядит отлично. Забили 11 мячей, а пропустили всего лишь два. У «Ювентуса» кризис, они позавчера проиграли «Вероне». Если «Зенит» не испугается, они могут не только вничью сыграть, но и попробовать обыграть «Ювентус». Мне кажется это вполне реальным в том состоянии, в каком сейчас находится «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Зенит» сыграет с «Ювентусом» 2 ноября в Турине, начало матча в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами располагается на первой строчке.

Ювентус — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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