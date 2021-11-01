Червиченко: «У «Ювентуса» кризис, «Зенит» может попробовать их обыграть»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
«Зенит» в последних двух матчах выглядит отлично. Забили 11 мячей, а пропустили всего лишь два. У «Ювентуса» кризис, они позавчера проиграли «Вероне». Если «Зенит» не испугается, они могут не только вничью сыграть, но и попробовать обыграть «Ювентус». Мне кажется это вполне реальным в том состоянии, в каком сейчас находится «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Зенит» сыграет с «Ювентусом» 2 ноября в Турине, начало матча в 23:00 по московскому времени.
«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами располагается на первой строчке.
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