Канчельскис оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
«Конечно, «Ювентус» — фаворит, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — «Зенит» последние две встречи дома хорошо сыграл, много забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с «Ювентусом» не будет играть от обороны. Надо атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, уступил в последнем матче. Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот «Ювентус», который был раньше, но победа им тоже нужна. Игра будет интересная. Победы у «Зенита» были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи, разные уровни. На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо». Надо серьезнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить».
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет во вторник, 2 ноября, в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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