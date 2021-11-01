Канчельскис оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Конечно, «Ювентус» — фаворит, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — «Зенит» последние две встречи дома хорошо сыграл, много забил. Команда нацелена на атаку. Надеемся, что и с «Ювентусом» не будет играть от обороны. Надо атаковать. Соперник сейчас не в очень хорошей форме, уступил в последнем матче. Надо показывать свою игру, не надо бояться. Это не тот «Ювентус», который был раньше, но победа им тоже нужна. Игра будет интересная. Победы у «Зенита» были в РПЛ, нельзя сравнивать их с победами в ЛЧ. Это разные вещи, разные уровни. На «Ювентус» не стоит выходить с настроем, как на «Спартак» или «Динамо». Надо серьезнее относиться к матчу. Ошибки будет трудно исправить».

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет во вторник, 2 ноября, в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.