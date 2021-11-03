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«Ювентус» обыграл «Зенит» и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

00:48
«Ювентус» — «Зенит» — 4:2. Федерико Кьеза. Фото AFP
«Ювентус» — «Зенит» — 4:2. Федерико Кьеза. Фото AFP
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«Ювентус» победил «Зенит» (4:2) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в поставе победителей сделал Пауло Дибала. Во втором случае он реализовал пенальти со второй попытки. После промаха арбитр попросил исполнить удар еще раз, так как игроки «Зенита» раньше времени вбежали в штрафную.

Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. При этом первый мяч «Зенита» также забил игрок «Ювентуса» — Леонардо Бонуччи поразил собственные ворота. Второй в концовке с паса Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

«Ювентус» набрал 12 очков и лидирует в группе Н. Команда обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Зенита» три очка и третье место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Челси», а «Зенит» — с «Мальме». Эти матчи пройдут 23 ноября.

Лига чемпионов

Группа Н

4-й тур

«Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1)

Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2).

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74).

Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89.

Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Де Бургос Бенгоэчеа (оба — Испания).

2 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Евгений Петров все материалы автора

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