«Ювентус» обыграл «Зенит» и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ювентус» победил «Зенит» (4:2) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Дубль в поставе победителей сделал Пауло Дибала. Во втором случае он реализовал пенальти со второй попытки. После промаха арбитр попросил исполнить удар еще раз, так как игроки «Зенита» раньше времени вбежали в штрафную.

Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. При этом первый мяч «Зенита» также забил игрок «Ювентуса» — Леонардо Бонуччи поразил собственные ворота. Второй в концовке с паса Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

«Ювентус» набрал 12 очков и лидирует в группе Н. Команда обеспечила себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Зенита» три очка и третье место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Челси», а «Зенит» — с «Мальме». Эти матчи пройдут 23 ноября.

Лига чемпионов

Группа Н

4-й тур

«Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1)

Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2).

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74).

Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89.

Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Де Бургос Бенгоэчеа (оба — Испания).

2 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».