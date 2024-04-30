«Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов в среду, 1 мая. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Прямую трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.55 мск. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В предыдущий раз «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов пересекались в сезоне 2019/20 — тогда жеребьевка свела их уже на стадии 1/8 финала, и дальше прошли парижане, хотя на своем поле Дортмунд опять же победил.

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