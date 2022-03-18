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«Наши болельщики его впечатлили». Каземиро — о Мбаппе в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Каземиро высказался о Мбаппе после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе остался под сильным впечатлением от болельщиков сливочных во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Что его действительно впечатлило, так это болельщики, которые боролись до конца и сыграли столь важную роль в победе над «ПСЖ», — цитирует Каземиро AS.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» проигрывая со счетом 0:1, переломил ход встречи с «ПСЖ» и прошел в четвертьфинал турнира (3:1).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • bk news
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