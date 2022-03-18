Каземиро высказался о Мбаппе после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе остался под сильным впечатлением от болельщиков сливочных во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что его действительно впечатлило, так это болельщики, которые боролись до конца и сыграли столь важную роль в победе над «ПСЖ», — цитирует Каземиро AS.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» проигрывая со счетом 0:1, переломил ход встречи с «ПСЖ» и прошел в четвертьфинал турнира (3:1).