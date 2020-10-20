«Ювентус» на выезде переиграл киевское «Динамо» в дебютном матче Пирло-тренера в еврокубках

«Ювентус» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов переиграл киевское «Динамо» (2:0). Дублем в составе туринцев во втором тайме отличился Альваро Мората.

Это был дебютный матч Андреа Пирло в качестве тренера «Ювентуса» в еврокубках. Вторая встреча группы — «Барселона» — «Ференцварош» начнется в 22.00 (мск).

Лига чемпионов

Группа G

«Динамо К» (Украина) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Мората, 46 (0:1). Мората, 84 (0:2).

«Динамо К» (Украина): Бущан, Караваев (Попов, 70), Кендзера, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 89), де Пена (Родригеш, 60), Шапаренко, Цыганков (Вербич, 71), Супряга.

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Бонуччи, Данилу, Рэмси (Артур, 79), Рабьо, Бентанкур (Бернардески, 79), Куадрадо, Мората, Кьеза, Кулушевски (Дибала, 56).

Предупреждения: Бентанкур, 45. Куадрадо, 50. Мерих Демирал, 59.

Судья: Хацеган (Румыния).

20 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».