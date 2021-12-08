«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Мальме» и занял первое место в группе
22:39
«Ювентус» выиграл «Мальме» со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол на 18-й минуте забил нападающий Мойзе Кин.
«Ювентус» набрал 15 очков в пяти матчах ЛЧ и вышел в плей-офф турнира с первого места.
Шведский клуб занял последнее место в группе Н, набрав одно очко в шести матчах.
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