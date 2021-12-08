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«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Мальме» и занял первое место в группе

22:39
Мойзе Кин. Фото Reuters
Мойзе Кин. Фото Reuters
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«Ювентус» выиграл «Мальме» со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 18-й минуте забил нападающий Мойзе Кин.

«Ювентус» набрал 15 очков в пяти матчах ЛЧ и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Шведский клуб занял последнее место в группе Н, набрав одно очко в шести матчах.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Мальме
Голы
Кин, 18 (1:0)
Ювентус
Перин Алекс Сандру Бонуччи Ругани де Винтер (Де Шильо, 71 ) Артур Рабьо Бентанкур (Миретти, 90 ) Дибала (Мората, 46 ) Кин (Да Граса, 90 ) Бернардески (Куадрадо, 82 )
Мальме
Диавара Мойсандер Ольссон Ахмедходжич Нильсен Ракип (Пенья, 30) Кристиансен Инносент (Налич, 89) Чолак (Абубакари, 78) Бирманчевич Бергет
Предупреждения
Рабьо 90  -  Чолак 49, Инносент 68, Пенья 80
Судьи
Пельто

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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