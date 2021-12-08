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3:3! «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Санкт-Петербурге

«Зенит» спасся от поражения в матче с «Челси»
22:39
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Вячеслав Караваев и Деян Ловрен пытаются помешать Тимо Вернеру. Фото Reuters
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Вячеслав Караваев и Деян Ловрен пытаются помешать Тимо Вернеру. Фото Reuters
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«Зенит» и «Челси» сыграли вничью (3:3) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На второй минуте Тимо Вернер вывел гостей вперед. Клаудиньо сравнял счет на 32-й минуте, а Середар Азмун через четыре минуты вывел «Зенит» в лидеры.

Ромелу Лукаку на 62-й минуте сравнял счет. Третий мяч гостей Вернер провел на 85-й минуте. Хозяев от поражения спас гол Магомеда Оздоева в концовке игры.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

«Зенит» набрал пять очков и занял третье место в группе Н. Еще до матча было известно, что российская команда выступит в Лиге Европы.

«Челси» набрал 13 очков и занял второе место. Первую позицию «синие» уступили «Ювентусу», который в параллельном матче победил «Мальме» (1:0).

«Юве» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Мальме» одно очко и последнее место. Команда покидает еврокубки.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры