3:3! «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Челси» сыграли вничью (3:3) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На второй минуте Тимо Вернер вывел гостей вперед. Клаудиньо сравнял счет на 32-й минуте, а Середар Азмун через четыре минуты вывел «Зенит» в лидеры.

Ромелу Лукаку на 62-й минуте сравнял счет. Третий мяч гостей Вернер провел на 85-й минуте. Хозяев от поражения спас гол Магомеда Оздоева в концовке игры.

«Зенит» набрал пять очков и занял третье место в группе Н. Еще до матча было известно, что российская команда выступит в Лиге Европы.

«Челси» набрал 13 очков и занял второе место. Первую позицию «синие» уступили «Ювентусу», который в параллельном матче победил «Мальме» (1:0).

«Юве» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Мальме» одно очко и последнее место. Команда покидает еврокубки.