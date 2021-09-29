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Юрий Вернидуб: «Дирк Кайт поторопился сказать, что «Шерифу» нечего делать в Лиге чемпионов»

18:29
Юрий Вернидуб. Фото Википедия
Юрий Вернидуб. Фото Википедия
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб отреагировал на слова экс-форварда «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирка Кайта. Ранее бывший футболист заявил, что «Шерифу» нечего делать в Лиге чемпионов. Накануне молдавский клуб победил «Реал» (2:1).

«Эмоции — не передать, — сказал Вернидуб в интервью Youtube-каналу «Шерифа». — Что у меня, что у ребят. Я рад и счастлив, что ребята полностью выложились, взяли три очка. Это дорогого стоит. То, что сказал Дирк Кайт, он поторопился. Я думаю, что мы там, где мы должны быть. Мы этого заслуживаем.

Да, в моей карьере этой самый большой матч. Костюм подпортил? Да, немножко упал. Но оно того стоило. Мы думали только о победе. Главное — верить в это. Если верить в себя и верить в команду, то будет все хорошо».

«Шериф» набрал шесть очков и лидирует в своей группе.

 

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Евгений Петров все материалы автора

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