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Дирк Кайт считает, что «Шерифу» нечего делать в Лиге чемпионов

23:28
Дирк Кайт (слева). Фото Twitter
Дирк Кайт (слева). Фото Twitter
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Бывший форвард «Ливерпуля», «Фейеноорда», «Фенербахче» и сборной Нидерландов Дирк Кайт высказался по поводу участия молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов.

«Я знаю, что Лига чемпионов — это турнир для чемпионов, но таким командам как «Шериф» в нем делать нечего», — сказал Кайт в эфире RTL 7. Его слова приводит Football24/7.

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шериф» обыграл загребское «Динамо» (3:0). Ответная игра пройдет 25 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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