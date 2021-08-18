Дирк Кайт считает, что «Шерифу» нечего делать в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Ливерпуля», «Фейеноорда», «Фенербахче» и сборной Нидерландов Дирк Кайт высказался по поводу участия молдавского «Шерифа» в Лиге чемпионов.

«Я знаю, что Лига чемпионов — это турнир для чемпионов, но таким командам как «Шериф» в нем делать нечего», — сказал Кайт в эфире RTL 7. Его слова приводит Football24/7.

В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шериф» обыграл загребское «Динамо» (3:0). Ответная игра пройдет 25 августа.