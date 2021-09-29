«Аталанта» — «Янг Бойз»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
18:15
В среду, 29 сентября, «Аталанта» примет «Янг Бойз» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало встречи — в 19:45 (мск).
Команда Алексея Миранчука начала ЛЧ с ничьей в гостевой игре с
«Вильярреалом» (2:2), швейцарцы в 1-м туре обыграли «Манчестер Юнайтед» и с 3 очками лидируют в группе F.
Трансляцию матча «Аталанта» — «Янг Бойз» вы можете посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
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