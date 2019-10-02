Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Юрий Семин: «В сборную Жемалетдинов не доедет»

00:20
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова, который получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

— У нас банально не хватило сил, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — И, конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были. Но футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме добавили. Чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Нам не хватило сил во втором тайме.

Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 17667
Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» из группы в Лиге чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир