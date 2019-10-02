Юрий Семин: «В сборную Жемалетдинов не доедет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова, который получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

— У нас банально не хватило сил, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — И, конечно, травма Жемалетдинова заставила нас делать изменения, которые в целом не в нашу пользу были. Но футбол есть футбол. Они были сильнее, особенно во втором тайме добавили. Чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа. Нам не хватило сил во втором тайме.

Жемалетдинов? Думаю, в сборную он не доедет.

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

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