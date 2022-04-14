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«Он просто сказал, что я должен бежать». Автор победного гола «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» рассказал, как Эмери мотивировал его

Автор победного гола «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» рассказал, как Эмери мотивировал его
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вильярреала» Сэмюэл Чуквуэзе рассказал, что главный тренер команды Унаи Эмери сказал ему перед тем, как выпустить на замену в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Он просто сказал, что я должен бежать! Он попросил, чтобы я постоянно бегал, если у меня нет мяча. Тот вечер сложился удачно. Он собирался стать неудачным, но все вышло хорошо. Это один из лучших моментов в моей жизни, лучшее, что может случиться в футболе. Этот гол значит очень много для наших фанатов», — приводит Goal слова Чуквуэзе.

Чуквуэзе вышел на замену на 84-й минуте ответной игры с «Баварией» и забил на 88-й минуте. Игра закончилась со счетом 1:1, «Вильярреал» одержал победу по сумме двух встреч со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».

Источник: https://www.goal.com/en/news/chukwueze-happy-to-turn-bad-night-around-for-villarreal-away/blt76f7e21719364fc9
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