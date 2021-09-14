«МЮ» в меньшинстве проиграл «Янг Бойз» после раннего гола Роналду

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Янг Бойз» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду открыл счет на 13-й минуте. «Янг Бойз» стал 36-м клубом, в ворота которого футболист забивал в матчах Лиги чемпионов. С 35-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Уан-Биссаки.

Ответный гол забил Муми Нгамале на 66-й минуте. На последней минуте игрок хозяев Жордан Сибачо забил победный мяч за «Янг Бойз».

Вторая встреча команд состоится 8 декабря. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов

1-й тур

Группа F

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 13 (0:1). Нгамале, 66 (1:1). Сьебатше, 90+5 (2:1).

«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Гарсия, Хефти (Сулеймани, 83), Камара, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Сьерро (Сьебатше, 47), Эбишер, Нгамале, Фасснахт, Лаупер (Цезигер, 90+2), Элиа (Канга, 90+2).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Марсьяль, 89), Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Криштиану Роналду (Лингард, 72), Санчо (Далот, 37).

Предупреждения: Фасснахт, 45+1. Мартинс Перейра, 50. Варан, 64.

Удаление: Ван-Биссака, 35.

Судья: Летексье (Франция)

14 сентября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».