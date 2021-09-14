«Севилья» и «Зальцбург» сыграли вничью в матче с четырьмя пенальти

«Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

На 13-й минуте гости могли открыть счет, но Карим Адейеми не реализовал пенальти. Однако уже на 21-й минуте 11-метровый точно исполнил Лука Сучич. Он же на 37-й минуте вновь подошел к «точке», но на этот раз промахнулся.

«Севилья» сравняла результат на 42-й минуте, и тоже с пенальти. Гол в активе Ивана Рактитича. Главным арбитром этого матча был белорус Алексей Кульбаков.

Второй тайм прошел без забитых мячей. Большую его часть «Севилья» провела в меньшинстве. Красную карточку получил Юссеф Эн-Несири.

Лига чемпионов

1-й тур

Группа G

«Севилья» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:1 (1:1)

Голы: Сучич, 21 — с пенальти (0:1). Ракитич, 42 — с пенальти (1:1).

Нереализованные пенальти: Адейеми, 13 (вратарь), Сучич, 37 (штанга)

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 87), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Мир, 66), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Дилэйни, 46), Гомес (Ламела, 58), Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер (Пентковски, 51), Соле, Кристенсен, Камара, Зейвальд (Капальдо, 79), Ааронсон, Сучич, Адейеми (Окафор, 80), Шешко (Адаму, 67).

Предупреждения: Диегу Карлос, 13. Зейвальд, 15. Эн-Несири, 26. Ракитич, 65. Дилэйни, 82. Хесус Навас, 84. Капальдо, 84. Камара, 90+3. Окафор, 90+4.

Удаление: Эн-Несири, 50.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

14 сентября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».