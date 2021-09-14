Лига чемпионов, 14 сентября: «Зенит» против «Челси» и другие матчи

Сегодня, 14 сентября, состоятся первые матчи нового сезона в Лиге чемпионов.

Россию в этом турнире представляет один клуб — «Зенит». Чемпион РПЛ в 22.00 (по московскому времени) сыграет против действующего победителя — ЛЧ «Челси».

Группа H

«Челси» — «Зенит»

Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22.00 («Матч ТВ» — 21.45 мск)

Судья: Франковски (Польша).

«Мальме» — «Ювентус»

Мальме. Стадион «Сведбанк». 22.00 (мск)

Судья: Диаш (Португалия).

Группа Е

«Барселона» — «Бавария»

Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22.00 («Матч Футбол» 1 — 21.45 мск)

Судья: Майкл Оливер (Англия)

«Динамо» Киев — «Бенфика»

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 22.00 (мск)

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Группа F

«Вильярреал» — «Аталанта»

Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Серамика». 22.00 (мск)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед«

Берн. Стадион «Стад де Сюисс». 19.45 (мск)

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

Группа G

«Севилья» — «Зальцбург»

Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 19.45 (мск)

Судья: Алексей Кульбаков (Белоруссия)

«Лилль» — «Вольфсбург»

Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (мск)

Судья: Данни Маккели (Голландия)

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