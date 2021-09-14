Лига чемпионов, 14 сентября: «Зенит» против «Челси» и другие матчи
Сегодня, 14 сентября, состоятся первые матчи нового сезона в Лиге чемпионов.
Россию в этом турнире представляет один клуб — «Зенит». Чемпион РПЛ в 22.00 (по московскому времени) сыграет против действующего победителя — ЛЧ «Челси».
Группа H
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 22.00 («Матч ТВ» — 21.45 мск)
Судья: Франковски (Польша).
Мальме. Стадион «Сведбанк». 22.00 (мск)
Судья: Диаш (Португалия).
Группа Е
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22.00 («Матч Футбол» 1 — 21.45 мск)
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 22.00 (мск)
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
Группа F
Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Серамика». 22.00 (мск)
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед«
Берн. Стадион «Стад де Сюисс». 19.45 (мск)
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
Группа G
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 19.45 (мск)
Судья: Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (мск)
Судья: Данни Маккели (Голландия)
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