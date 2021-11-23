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«Янг Бойз» — «Аталанта»: Алексей Миранчук остался в запасе

21:50

«Аталанта» сыграет с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды объявили стартовые составы на эту встречу.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но вновь оказался в числе запасных.

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
23 ноября, 23:00
Аталанта

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры