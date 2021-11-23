«Аталанта» сыграет с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды объявили стартовые составы на эту встречу.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но вновь оказался в числе запасных.