«Янг Бойз» — «Аталанта»: Алексей Миранчук остался в запасе
21:50
«Аталанта» сыграет с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды объявили стартовые составы на эту встречу.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на игру, но вновь оказался в числе запасных.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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