«Мальме» — «Зенит»: Малком, Клаудиньо и Дзюба выйдут в старте
21:44
«Зенит» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет против «Мальме». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Рикс, Инносент, Левицки, Пенья, Чолак, Бирманчевич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Д.Сантос, Ловрен, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Кузнецов, Кравцов, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев.
Матч «Мальме» — «Зенит» начнется в 23.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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