«Зенит» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет против «Мальме». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Рикс, Инносент, Левицки, Пенья, Чолак, Бирманчевич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Д.Сантос, Ловрен, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Кузнецов, Кравцов, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев.

Матч «Мальме» — «Зенит» начнется в 23.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.