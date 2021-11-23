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«Мальме» — «Зенит»: Малком, Клаудиньо и Дзюба выйдут в старте

21:44
Матч Лиги чемпионов. Фото Reuters
Матч Лиги чемпионов. Фото Reuters
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«Зенит» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет против «Мальме». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Мальме»: Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Рикс, Инносент, Левицки, Пенья, Чолак, Бирманчевич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Д.Сантос, Ловрен, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Дзюба.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Кузнецов, Кравцов, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев.

Матч «Мальме» — «Зенит» начнется в 23.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры