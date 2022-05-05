Каземиру считает, что «Реал» совершил почти невозможное в ответном матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой. Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Родригу феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.