Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:25

Каземиру считает, что «Реал» совершил почти невозможное в ответном матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Мы два года играли без болельщиков. Теперь можем насладиться этой атмосферой. Этот клуб никогда не сдается и борется до самого конца. Нужно поздравить всех. Родригу феноменально вошел в игру. Никогда нельзя сдаваться. Нам удалось совершить почти невозможное», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3. По сумме двух матчей победу одержал «Реал» — 6:5. Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034663--real-madrid-vs-man-city/
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родригу — о дубле в матче с «Манчестер Сити»: «Я не могу объяснить случившегося»

Вудгейт — о победе «Реала»: «Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости