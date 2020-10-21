Все сейвы Сафонова в дебютном матче «Краснодара» в Лиге чемпионов
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).
21-летний голкипер отразил шесть ударов в створ ворот.
Сафонов летал, отбивал и творил настоящие чудеса ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020
Лови все сейвы Моти в историческом матче «Краснодара»: https://t.co/G9x2gmtv0w pic.twitter.com/oqUZqUEag3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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