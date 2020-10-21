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Все сейвы Сафонова в дебютном матче «Краснодара» в Лиге чемпионов

01:09
Матвей Сафонов в матче против &quot;Ренна&quot;. Фото AFP
Матвей Сафонов в матче против &quot;Ренна&quot;. Фото AFP
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

21-летний голкипер отразил шесть ударов в створ ворот.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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