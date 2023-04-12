Онана о победе над «Бенфикой»: «Я знал, что нам нужно было сыграть бесстрашно, чтоб выиграть»

Вратарь «Интера» Андре Онана поделился мнением о победе над «Бенфикой» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Бенфика» — очень хороший соперник, но я знал и говорил до матча, что нам нужно играть бесстрашно и мы можем победить. И мы сделали это. Но не стоит думать, что мы уже в полуфинале. Нам нужна еще одна хорошая игра, как сегодня», — цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в среду, 19 апреля, в Милане. Начало встречи — в 22.00 мск.