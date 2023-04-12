«Бавария» потерпела самое крупное за 8 лет поражение в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» с крупным счетом проиграла в плей-офф Лиги чемпионов, чего не случалось 8 лет. Немецкая команда уступила «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в весенней стадии турнира «Бавария» последний раз проигрывала с таким счетом в мае 2015 года, когда в полуфинале играла с «Барселоной».

Кроме того, «Манчестер Сити» нанес «Баварии» самое крупное для нее поражение в Лиге чемпионов с сентября 2017 года. Тогда с таким же счетом мюнхенцы проиграл «Пари Сен-Жермен» в группе.

Ответный матч 1/4 финала состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.