Лига чемпионов, 1/4 финала: «Манчестер Сити» примет «Баварию», «Бенфика» — «Интер»
11 и 12 апреля пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» дома примет «Баварию» и другие встречи.
Ответные четвертьфинальные игры пройдут 18 и 19 апреля. «СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции матчей.
11 апреля, вторник
12 апреля, среда
Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция).
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