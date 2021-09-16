Вратарь «Брюгге» Миньоле заявил, что у него было мало работы в матче с «ПСЖ»
06:07
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле после ничьей с «ПСЖ» (1:1) в Лиге чемпионов отметил, что у него было мало работы. Парижане нанесли четыре удара в створ ворот соперника.
«У меня действительно не было много работы. Мы играли очень хорошо вместе, не давали невероятных шансов для атаки «ПСЖ». Мы старались защищаться коллективно, чтобы не оставлять им пространства. Я сделал два-три сейва, причем не очень сложных», — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.
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