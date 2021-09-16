Анелька раскритиковал «ПСЖ» после ничьей с «Брюгге»

Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька остался разочарован игрой парижской команды против «Брюгге» (1:1) в матче Лиги чемпионов. По его мнению, «ПСЖ» не был самим собой.

«Брюгге» был лучше с точки зрения интенсивности, борьбы в центре поля, ударов по воротам... во всех областях, так что поздравляю их. Мы ждали, что «ПСЖ» сыграет хорошо, но это был не тот «ПСЖ», который мы хотим видеть. Ничего не вышло. Не было ни интенсивности, ни движения назад, ни движения вперед. Если парижане так будут играть, это будет невозможно", — цитирует пресс-служба УЕФА Анелька.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.