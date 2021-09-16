Нкунку, забивший три гола «Сити», объяснил, почему «Лейпциг» проиграл

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку после поражения от «Манчестер Сити» (3:6) в лиге чемпионов отметил, что соперник наказывал его команду за каждую ошибку. Сам француз оформил хет-трик.

«Каждая ошибка наказывалась. Мы допустили много индивидуальных ошибок. Я забил три мяча, но каждый раз они сразу же забивали в ответ. Нам нужно было лучше сохранять концентрацию. Мы знали, каким классом обладает соперник», — цитирует пресс-служба УЕФА Нкунку.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.