«Лилль» обыграл «Вольфсбург» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Лилль» на выезде переиграл «Вольфсбург» в матче 6-го тура Лиги чемпионов — 3:1. Забитыми мячами в составе «догов» отметились Бурак Йылмаз, Жонатан Дэвид и Эйнджел Гомес. Гол престижа забил Ренато Штеффен.

«Лилль» набрал 11 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вольфсбург» стал последним в группе.