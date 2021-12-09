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«Лилль» обыграл «Вольфсбург» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов

00:51
8 декабря. «Вольфсбург» — «Лилль» — 1:3. Фото Twitter
8 декабря. «Вольфсбург» — «Лилль» — 1:3. Фото Twitter
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«Лилль» на выезде переиграл «Вольфсбург» в матче 6-го тура Лиги чемпионов — 3:1. Забитыми мячами в составе «догов» отметились Бурак Йылмаз, Жонатан Дэвид и Эйнджел Гомес. Гол престижа забил Ренато Штеффен.

«Лилль» набрал 11 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вольфсбург» стал последним в группе.

Лига чемпионов. Группа G
08 дек, 23:00. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Лилль
Голы
Бурак Йылмаз, 11 (0:1), Давид, 72 (0:2), Гомеш, 78 (0:3), Штеффен, 89 (1:3)
Вольфсбург
Кастелс Борнау Гилавоги (Нмеча, 75 ) Лакруа Паулу Отавиу (Руссийон, 63 ) Арнольд Вранкс Мбабу (Баку, 63 ) Герхардт (Лукебакио, 46 ) Вальдшмидт (Штеффен, 75 ) Вегхорст
Лилль
Грбич Мандава Ботман Жозе Фонти Зеки Челик (Тиагу Джало, 83) Гудмундссон (Гомеш, 68) Андре Ренату Санчеш Давид Бурак Йылмаз (Онана, 75) Иконе (Юсуф Языджи, 83)
Предупреждения
Борнау 17, Арнольд 62, Руссийон 87, Штеффен 90  -  Жозе Фонти 18, Иконе 66, Мандава 90
Судьи
Орсато

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Евгений Козинов все материалы автора

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