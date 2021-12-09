«Лилль» обыграл «Вольфсбург» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Лилль» на выезде переиграл «Вольфсбург» в матче 6-го тура Лиги чемпионов — 3:1. Забитыми мячами в составе «догов» отметились Бурак Йылмаз, Жонатан Дэвид и Эйнджел Гомес. Гол престижа забил Ренато Штеффен.
«Лилль» набрал 11 очков и с первого места вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вольфсбург» стал последним в группе.
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