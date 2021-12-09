«Бавария» разромила «Барселону» и одержала шестую победу на групповом турнире ЛЧ

Катя SEX :strawberry: Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая SEX модель 18+) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке :point_right: https://me.sv/id385922 09.12.2021

Pablo_75 Да жуть какая-то, Барса вообще не играла, еле ходила. Если бы это был плей-офф и мотивированная Бавария, было бы 7:0. Крах. 09.12.2021

Никита Артемичев Бавария сыграла примерно процентов на 30 09.12.2021

Pablo_75 Ну вот что сказать. К этому шло. Барсе везло, попадались лёгкие группы. Чего стоит прошлогодняя, с Киевом и Ференцварошем. Из той группы даже такая Барса не могла не выйти. Но вот теперь попалась Бенфика на подъёме - и свершилось. Я перед сегодняшним днём никаких надежд не имел. Ясно, что Бенфика сейчас на порядки сильнее Киева, и ясно, что Бавария просто так очки не отдаст. И ясно, что сейчас Барса - "вообще не для ЛЧ". Если бы она и вышла из какой-нибудь лёгкой группы, то при встрече с любым из нынешних топов - Сити, Ливером, Челси, тем же ПСЖ - была бы просто уничтожена. Тёмные времена продолжаются, посмотрим, что сумеет сделать Хави за сезон. 09.12.2021

BayDin Не знаю как насчет "разромила", но шестую победу на групповом турнире точно одержала. 09.12.2021

Игорь Коц Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать)) 09.12.2021