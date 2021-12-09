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«Бавария» разромила «Барселону» и одержала шестую победу на групповом турнире ЛЧ

00:47
8 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Барселона» — 3:0. Томас Мюллер. Фото Reuters
8 декабря. Мюнхен. «Бавария» — «Барселона» — 3:0. Томас Мюллер. Фото Reuters
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«Бавария» разромила «Барселону» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

В составе победителей отличились Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала. Таким образом, мюнхенцы одержали шестую победу в группе.

«Барселона» завершила выступление в Лиге чемпионов. Каталонская команда опустилась на 3-е место в группе. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа E
08 дек, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:0
Барселона
Голы
Мюллер, 34 (1:0), Сане, 43 (2:0), Мусиала, 62 (3:0)
Бавария
Нойер Упамекано Зюле (Ньянзу, 78 ) Павар Дэйвис (Ричардс, 71 ) Толиссо (Рока, 60 ) Мусиала Левандовски (Тильман, 77 ) Сане Коман (Сарр, 71 ) Мюллер
Барселона
тер Штеген Дест (Гонсалес, 46) Пике Араухо Лангле Жорди Альба (Мингеса, 30) Бускетс де Йонг (Пуч, 73) Гави (Демир, 86) Дембеле (Коутинью, 73) Депай
Предупреждения
Ричардс 82  -  Бускетс 3, Араухо 16
Судьи
Хацеган

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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    09.12.2021

  • Pablo_75

    Да жуть какая-то, Барса вообще не играла, еле ходила. Если бы это был плей-офф и мотивированная Бавария, было бы 7:0. Крах.

    09.12.2021

  • Никита Артемичев

    Бавария сыграла примерно процентов на 30

    09.12.2021

  • Pablo_75

    Ну вот что сказать. К этому шло. Барсе везло, попадались лёгкие группы. Чего стоит прошлогодняя, с Киевом и Ференцварошем. Из той группы даже такая Барса не могла не выйти. Но вот теперь попалась Бенфика на подъёме - и свершилось. Я перед сегодняшним днём никаких надежд не имел. Ясно, что Бенфика сейчас на порядки сильнее Киева, и ясно, что Бавария просто так очки не отдаст. И ясно, что сейчас Барса - "вообще не для ЛЧ". Если бы она и вышла из какой-нибудь лёгкой группы, то при встрече с любым из нынешних топов - Сити, Ливером, Челси, тем же ПСЖ - была бы просто уничтожена. Тёмные времена продолжаются, посмотрим, что сумеет сделать Хави за сезон.

    09.12.2021

  • BayDin

    Не знаю как насчет "разромила", но шестую победу на групповом турнире точно одержала.

    09.12.2021

  • Игорь Коц

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))

    09.12.2021

  • Дмитрий Ушкачев

    Разромила - это факт.

    09.12.2021