Милонов о матче «Зенита»: «Против них будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».

«Если говорить про нынешний потенциал «Зенита» в полете валькирии, то он может и три очка увести. Последнее время хорошо играет, в ударе находится. Очень надеюсь, что серьезнейший соперник заставит парней выложиться. А «Ювентус» выйдет на расслабоне и продует. Конечно, это сложный матч. «Ювентус» — команда посильнее, но наши сейчас заряжены. Главное, чтобы «Зенит» не расслабился после домашних побед. Против них будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября 2021 года на стадионе «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.