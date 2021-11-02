Милонов о матче «Зенита»: «Против них будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно»
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
«Если говорить про нынешний потенциал «Зенита» в полете валькирии, то он может и три очка увести. Последнее время хорошо играет, в ударе находится. Очень надеюсь, что серьезнейший соперник заставит парней выложиться. А «Ювентус» выйдет на расслабоне и продует. Конечно, это сложный матч. «Ювентус» — команда посильнее, но наши сейчас заряжены. Главное, чтобы «Зенит» не расслабился после домашних побед. Против них будут играть большие дяденьки, которые могут сделать больно», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября 2021 года на стадионе «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.
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