Валуев надеется, что «Зенит» заработает минимум одно очко в матче с «Ювентусом»
Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Надеюсь, что минимум одно очко «Зенит» увезет. Команда сильная, посмотрим, что будет. Надеюсь, что победы в РПЛ помогут и «Зенит» будет в этой встрече на коне. «Локомотив» и «Спартак» сейчас не в лучшей форме для еврокубков. Смотрел, что-то у них там происходит», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября 2021 года на стадионе «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.
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