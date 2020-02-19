Виргил ван Дейк: «У «Ливерпуля» все еще есть 90 минут, чтобы все исправить»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1). Мадридцы забили единственный мяч на четвертой минуте — отличился Сауль Ньигес.

— Мы пропустили гол с углового, первый же их момент. Даже не момент, просто немного везения, — цитирует BBC ван Дейка. — В перерыве нам сказали продолжать играть. Мы контролировали мяч большую часть матча, но не смогли создать серьезных моментов. У нас все еще есть 90 минут, чтобы все исправить.

Они сыграли в своем стиле. Это испанский футбол, к которому нужно адаптироваться. Мы знали этого и в целом справились.