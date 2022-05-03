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«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счетом 2:0 после первого тайма ответного матча полуфинала ЛЧ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 мая. «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Фото Reuters

«Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счетом 2:0 после первого тайма ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте встречи. Отличился нападающий
Булай Диа, который совершил первое результативное действие в этой ЛЧ.

Ближе к концу тайма преимущество хозяев увеличил полузащитник Франсис Коклен. В обоих случаях партнерам по команде ассистировал полузащитник Этьенн Капу.

«Красные» за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Англии, «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ливерпуль
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ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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