«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Коклен забил второй гол в ворота «красных»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен забил гол в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Коклен откликнулся на навес в штрафную и аккуратно головой переправил мяч в ворота.

Хавбек «Вильярреала» Этьен Капу сделал вторую голевую передачу в этой встрече.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Англии, «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0.