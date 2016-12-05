17:39 5 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вилли Кабальеро: "Гимн Лиги чемпионов - огромная мотивация"

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Вратарь "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" отметил, что его команде необходимо приложить максимум усилий, чтобы победить в предстоящей встрече. Голкипер добавил, что ему не нужна дополнительная мотивация.

– Уже гимн Лиги чемпионов является огромной мотивацией, – приводит официальный сайт УЕФА слова Кабальеро. – Это самый престижный турнир в мире. Уже этого достаточно. Мы с уважением относимся к таким матчам. Нам будет противостоять чемпион Шотландии. Нельзя терять концентрацию. "Сити" будет играть в том же стиле, как против менхенгладбахской "Боруссии" и "Барселоны". В выходные мы проиграли дома. Нам нужно вернуться на победную волну. Поэтому завтра нужно сделать все, чтобы выиграть.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tigana.1982

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10:59 6 декабря

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