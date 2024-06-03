Россию обвинили в очернении МОК и Олимпиады-2024. Новые фантазии о хакерах

На Западе утверждают, что за критическими публикациями в отношении парижских Игр скрывается пророссийски настроенный искусственный интеллект.

Центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады-2024 и МОК. Эксперты по компьютерной безопасности из США обнаружили пласт фейкового контента о предстоящих Играх, который создан хакерскими группами Storm-1679 и Storm-1099, якобы связанными с российскими заказчиками. Таинственных киберпреступников из России обвиняют во всевозможных злодеяниях на Западе начиная с президентских выборов в США 2016 года. И было бы странно, если бы традицию нарушили во время такого глобального события, как фестиваль большого спорта в Париже.

Фейковый контент

Еще осенью прошлого года МОК жаловался на «тщательно продуманную клеветническую кампанию», якобы инициированную русскими хакерами. Тогда речь шла о появлении в соцсетях видеоролика, имитирующего сюжет французского Canal Plus о том, что Международный комитет рассматривает возможность отстранения от Игр в Париже спортсменов из Израиля и Палестины. Также упоминался фейковый документальный сериал «Падение олимпизма» (Olympics Has Fallen), имитирующий «расследования» Netflix и озвученный голосом актера Тома Круза. В нем содержались «разоблачения» финансовой и политической деятельности МОК, надо сказать, довольно безыскусные.

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Французские спецслужбы также заявляли, что российские киберпреступники якобы подогрели ажиотаж вокруг темы парижских клопов. Негативные сообщение и фейковые обложки французских газет о кровососущих насекомых в предолимпийском Париже первыми появились в пабликах, якобы связанных с Россией. И вот теперь Microsoft назвал виновных — это некая группа Storm-1679. Ей, в частности, приписывают создание фейкового видео телекомпании France24, где утверждалось, что 24 процента билетов на Игры-2024 были возвращены из-за опасений терактов.

Storm-1679 также обвиняют в выпуске фальшивых пресс-релизов ЦРУ и Главного управления внутренней безопасности Франции с предупреждением о высокой опасности террористических угроз во время Олимпиады-2024. Также эта группа якобы опубликовала снимки граффити на парижских домах с угрозами насилия в отношении граждан Израиля во время Игр. И, наконец, еще одну хакерскую группировку Storm-1099 заподозрили в создании фейковых статей французских изданий Le Parisien и Le Point с критикой президента Эммануэля Макрона за его безразличие к проблемам французов накануне Олимпиады.

Все это сделано якобы в отместку за санкции против нейтральных российских спортсменов на Играх-2024 и после заявлений мэра Парижа Анн Идальго, что россиянам во время Олимпиады во французской столице будут не рады. Цель фейковой кампании, по мнению экспертов, — в дискредитации оргкомитета вместе с МОК и в создании вокруг ОИ негативного информационного фона. Хотя, казалось бы, можно ли сделать олимпийским боссам хуже, чем они делают себе сами, ставя спорт на службу политики, устраивая накануне Игр шоу с мнимой очисткой Сены от фекалий и участием трансвестита в парижском этапе эстафеты огня.

Фото AFP

Мы не знаем, как обстоят дела на самом деле

Напомню, что попытки свалить все негативные явления в мире на происки «русских хакеров» начались не позднее 2016 года. Американские спецслужбы тогда публиковали доклад, где «с высокой степенью уверенности» заявлялось, что атаки на компьютерные системы во время выборов США были предприняты по личному указанию президента России с целью «подорвать общественное доверие к демократическому процессу». При этом конкретных доказательств по соображениям секретности предъявлено не было. С тех пор «русские хакеры» стали на Западе буквально мемом, наряду с «заговором рептилоидов» и другими конспирологическими теориями.

В спорте хакеры отметились в 2016-м взломом базы ВАДА и публикацией данных о терапевтических исключениях звезд западного спорта. Эту диверсию осуществила группировка Fancy Bear, которую подозревали в связях с Россией, хотя на официальном уровне подобная информация не подтверждена. Также МОК и ВАДА объявили себя жертвами злонамеренной деятельности из России, после того как с руководителями этих организаций под видом африканского функционера поговорили пранкеры Вован и Лексус. Конечно, это была не кибератака, но все равно своеобразный «взлом».

Впрочем, резкая критика в адрес МОК у нас в стране звучала и от официальных лиц на самом высоком уровне. В предательстве олимпийских идеалов, зависимости от западных спонсоров, дискриминации спортсменов по национальному признаку Томаса Баха обвиняли Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков и многие другие политики. Из последних высказываний — слова заместителя постпреда РФ при ОБСЕ Александра Волгарева: «Предстоящая Олимпиада является всем чем угодно — выставкой достижений фармкомпаний, соревнованием рекламных и PR-агентств, политической трибуной, парадом толерантности, — но только не спортивным состязанием».

Зачем при таком раскладе подключать к обмену любезностями с МОК еще и хакеров — не совсем понятно. По оценкам Microsoft, Storm-1679 выпускает от трех до восьми фальшивых видеороликов в неделю на английском и французском языках и сейчас со всей этой мощью обрушился на несчастную Олимпиаду-2024. «Это может быть делом рук Кремля, — приводит The New York Times слова Элиота Хиггинса, основателя компании Bellingcat, которая борется в фейками в интернете. — Но, с другой стороны, за этим может стоят и чрезмерно изобретательный пророссийский блоггер, делающий ролики ради собственного удовольствия. На данный момент мы просто не знаем, как обстоят дела на самом деле».