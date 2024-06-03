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«Кто вам сказал, что Сафонов в «ПСЖ» будет вторым вратарем?» Карпин — о сигарах в «Зените» и новом контракте

Валерий Карпин поделился мнением о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Валерий Карпин и Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью главного тренера сборной России.

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с Белоруссией, который пройдет в Минске 7 июня. Сегодня команда провела очередную тренировку в Новогорске, после которой Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

«Бешикташ» ко мне не обращался

— Почему сегодня отсутствовал Захарян?

— У него температура 37,4. Пока на паузе.

— В сборной уже хроническая проблема с защитниками. Ощущается ли дефицит сейчас?

— Конечно, он есть. Сложно было кого-то вызывать из отпуска, чтобы потренироваться 3-4 дня. Пошли навстречу тем, кто отдыхал.

Валерий Карпин на тренировке сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вчера сборная России посетила суперфинал Кубка...

— Да, сходили на футбол. Редко смотрим его с трибуны. Как игра? Качество нормальное. Как выглядели в сезоне, так и отыграли в этом матче.

— Алексей Миранчук прилетит в расположение только ночью...

— Ничего страшного — организм молодой, нагрузку перенесет.

— Как оцените игру Тюкавина — он стал сильнее?

— Сказать, что конкретно в чем-то он прибавил за последние два месяца, не могу. Но прогресс есть.

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— Как продвигаются переговоры о вашем контракте?

— Когда будет вторая встреча, не знаю. Переговоры нормальные. Так и должно быть. Требования никакие не выдвигал, обговаривали нюансы относительно тренерского штаба, медицинского штаба. Есть мнение, которое хотелось изложить, по поводу того, как это должно работать. Вероятность, что подпишу новый контракт со сборной? 50 на 50.

— На днях появилась информация про интерес «Бешикташа».

— «Бешикташ» ко мне не обращался.

Голкипер сборной России Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать

— В ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о переходе Матвея Сафонова...

— Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил: если у ребят есть хорошие предложения, то надо соглашаться. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть оффер из «ПСЖ», надо ехать.

— Даже на роль второго вратаря?

— Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать первым номером. Возможно, какое-то время потребуется на адаптацию, скорее всего. Если «ПСЖ» приобретает футболиста, значит, у них есть понимание, как его использовать.

— Он с вами не советовался?

— Нет, ко мне не обращался. С точки зрения адаптации моя рекомендация — учить язык. Мы знакомы с Луисом Энрике — если он обратится, то дам ему совет.

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— Скоро стартует чемпионат Европы. Поедете в Германию?

— Планов еще куда-то ездить у меня нет. Так наездился, что уже тошнит. Я, честно говоря, даже всех участников Евро не знаю. Когда начнется турнир, посмотрю, за кого буду болеть.

— Видели, как «Зенит» праздновал победу в Кубке? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?

— Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курю. И не сигары. Когда был футболистом, после игр курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь. В «Ростове» сейчас никто не курит, насколько я знаю. Типа стали профессионалами.

— И как — есть толк?

— Это уже другой вопрос...

Валерий Карпин
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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