Ван-Бисскака сможет сыграть против «Аталанты». С игрока снят один матч дисквалификации в ЛЧ
Апелляционный комитет УЕФА согласился уменьшить срок дисквалификации защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки. Таким образом, дисквалификация футболиста в Лиге чемпионов сократилась до одной игры, сообщает Sky Sports.
Ранее 23-летний англичанин получил два матча дисквалификации за удаление в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2). На 35-й минуте встречи футболист заработал прямую красную карточку за грубый фол.
Ван-Биссака уже пропустил матч 2-го тура против «Вильярреала» (2:1). Но теперь он имеет возможность сыграть против «Аталанты». Встреча состоится 20 октября, начало — в 22.00 (мск).
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