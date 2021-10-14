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Почеттино: «Челси» — фаворит Лиги чемпионов, «ПСЖ» — конкурент»

Почеттино высказался о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов
14:11
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о шансах клуба на победу в Лиге чемпионов.

«Для нас победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Игрок не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте о победе», — приводит слова Почеттино Marca.

Также Почеттино назвал фаворита турнира.

«Челси» — фаворит Лиги чемпионов, потому что они выиграли турнир последними. «ПСЖ» — конкурент. Они ведь тоже вложили много денег? Может быть, больше, чем мы", — сказал он.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Челси» с 3 очками занимает вторую позицию в квартете H.

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