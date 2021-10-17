Навас из-за травмы может пропустить матч с «Лейпцигом»
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может пропустить матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига», сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, 34-летний голкипер получил травму в расположении сборной Коста-Рики. Вратарь пропустил последний матч парижан в чемпионате Франции против «Анже» (3:2).
Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» пройдет 19 октября в Париже. Французский клуб набрал 4 очка, столько же в активе «Брюгге». «Лейпциг» пока не набрал очков.
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