Газизов считает, что Зинченко очень хорошо сыграл в финале Лиги чемпионов

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

«Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и «Челси», и «Манчестер Сити» отлично сыграли, — цитирует Газизова ТАСС 30 мая. — Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале [Лиги чемпионов]».

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году.