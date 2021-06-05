В «Наполи» опровергают контакты с УЕФА по поводу выступления в Лиге чемпионов вместо «Ювентуса»

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своем Twitter сообщил, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис связался с УЕФА по поводу возможности заменить «Ювентус» в Лиге чемпионов. Пресс-служба клуба опровергла это.

«Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не связывался с УЕФА насчет возможности участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, — говорится в сообщении официального Twitter клуба 5 июня. — Информация, которую сообщил beIN Sports, не имеет под собой оснований».

1 июня итальянское издание La Reppublica сообщило, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» исключат из Лиги чемпионов за участие в проекте европейской Суперлиги. В прошлом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в серии А. «Наполи» финишировал на пятой позиции.